Meta, yapay zeka bütçesi nedeniyle 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Şirket perşembe günü çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, iş gücünün yüzde 10'una tekabül eden yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Ayrıca, işe alım sürecindeki binlerce boş pozisyonun da doldurulmayacağı açıklandı.

Yapay zeka bütçesi katlanıyor

İşten çıkarmaların temel nedeni olarak Meta'nın yapay zeka dahil olmak üzere diğer alanlardaki harcamalarını artırması gösterildi.

Şirketin bu yıl yapay zeka için 135 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.

Bu rakamın, Meta'nın son üç yılda yapay zekaya yaptığı toplam harcamaya eş değer olduğu belirtildi. Meta sözcüsü planlanan işten çıkarmaları doğrularken, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.

Zuckerberg verimliliğe işaret etti

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ocak ayında yaptığı açıklamalarda bu yıl yeniden işten çıkarmalar yapılacağının sinyallerini vermişti.

Yapay zeka araçlarını yoğun olarak kullanan çalışanların çok daha verimli hale geldiğini gözlemlediğini belirten Zuckerberg, daha önce büyük ekipler gerektiren projelerin artık tek bir kişi tarafından tamamlanabildiğine dikkat çekti.

Zuckerberg, "2026 yılının, yapay zekanın çalışma şeklimizi kökten değiştirmeye başladığı yıl olacağını düşünüyorum" dedi.

Sektör genelinde işten çıkarma dalgası

Yapay zeka yatırımlarına ağırlık veren diğer teknoloji devleri de benzer kararlar alıyor.

Bu yıl Amazon 30 binden fazla, Oracle ise 10 binden fazla çalışanını işten çıkardı. Microsoft da perşembe günü kıdemli çalışanlarına gönüllü işten ayrılma paketleri sunacağını duyurdu.

Teknoloji dünyasındaki bu küçülme dalgasında, şirketlerin artan yapay zeka kabiliyetlerini ve bu teknolojiye yönelik devasa yatırımlarını gerekçe gösterdikleri görülüyor.