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Dünya
AA 08.06.2026 07:40

Suudi Arabistan'ın el-Harc kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın el-Harc kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Uyarının niteliğine ve tehlikenin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Daha sonra Sivil Savunma Müdürlüğünün aynı platform üzerinden yaptığı ikinci açıklamada ise "El-Harc kentinde tehlike sona ermiştir. Güvenliğiniz için Sivil Savunma talimatlarını takip etmeye devam edin, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçının. Acil durumlarda 911'i arayın." ifadeleri kullanıldı.

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