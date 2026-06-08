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Dünya
AA 08.06.2026 07:14

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Filipinler Devlet Başkanı'ndan tsunami uyarısı

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.

Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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