Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi parlamento seçimlerini önde götürüyor

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan parlamento seçimlerinde 523 sandıktan gelen seçim sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 16,05'i açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 51,16'sını alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi'ni, yüzde 23,27 ile iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,68 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı takip ediyor.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oyların sayımı sürüyor.

Bu arada ülkede yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

"Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık"

Paşinyan, Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu, hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır." diyen Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Ermenistan'ın "çok iyi bir dinamik yakaladığını" ifade eden Paşinyan, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkati çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiği ve Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber." dedi.