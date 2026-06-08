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Dünya
AA 08.06.2026 04:41

İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

"İsrail balistik füzeler kullanarak saldırı düzenledi"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

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