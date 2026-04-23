Laodikeia Antik Kenti'nde tarihi keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaların,geçmişin izlerini ortaya çıkarmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Ersoy, "Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık" dedi.
Bakan Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurguladı. Ersoy, "Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor" dedi.