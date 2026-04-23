Hafif Yağmurlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 23.04.2026 11:19

Laodikeia Antik Kenti'nde tarihi keşif

Denizli'de bulunan Laodikeia Antik Kenti'nde yeni bir tarihi eser bulundu. Kazılarda beyaz mermerden Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus Dönemi izleri taşıdığı belirtildi.

[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaların,geçmişin izlerini ortaya çıkarmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Ersoy, "Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık" dedi.

Bakan Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurguladı. Ersoy, "Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor" dedi.

ETİKETLER
Antik Kent Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Restorasyon
Sıradaki Haber
5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Türkiye 23 Nisan'ı böyle kutladı
Türkiye 23 Nisan'ı böyle kutladı
FOTO FOKUS
TBMM 106 yaşında
TBMM 106 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ