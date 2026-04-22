Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 22.04.2026 11:24

23 Nisan'a özel çocuklara sinema kampanyası

Türkiye genelinde 200’ün üzerinde sinema ve 1500’den fazla salonda uygulanacak etkinlikte, 23-26 Nisan tarihlerinde bilet fiyatları 120 lira olacak.

[Depo Photos]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocuklar için anlamlı bir buluşmaya daha destek verdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Çocuk Sinema Şenliği kapsamında yapılan organizasyona ilişkin şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara 'http://sinemafestivali.com' adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salonda uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak.

Türkiye genelinde uygulama kapsamında 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salon programa dahil edildi.

Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek.

23 Nisan'a özel hazırlanan bu organizasyonun, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

ETİKETLER
23 Nisan Mehmet Nuri Ersoy Sinema Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'ndan 23 Nisan konseri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin sağlık durumu iyi
11:58
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı
11:47
Avustralya, çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti
11:45
Borsa İstanbul'a İngiltere'den 'tanınmış borsa' statüsü
11:41
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi
11:51
Osmanlı'da beylikten cihan devletine geçişin anahtarı: Bursa'nın fethinin 700. yılı
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ