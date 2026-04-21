Kültür-Sanat
AA 21.04.2026 12:27

CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" etkinlikleri düzenlenecek

Minik sanatseverler, 23, 24 ve 25 Nisan'da CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserler, etkinlikler ve atölyelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak.

CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" etkinlikleri düzenlenecek

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri 23 ve 24 Nisan günleri saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da seyirciyle buluşacak.

İki gün üst üste gerçekleştirilecek konserlerde, bayramın coşkusunu yansıtan özel repertuvar dinleyiciyle buluşacak. Senfonik müziğin güçlü anlatımıyla sahneye taşınacak konserler, izleyicilere anlamlı ve etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunca "Türkülerle 23 Nisan Şenliği-Çocuklarla El Ele" konseri 24 Nisan'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yapılacak.

Türk halk müziğinin sevilen eserlerini çocuk temasıyla bir araya getiren bu konser, eğlenceli ve kültürel bir program sunacak. Geleneksel ezgilerin sahnede yeniden hayat bulacağı etkinlik, izleyicilere hem nostaljik hem de coşkulu anlar yaşatacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CSO Ada Ankara fuayesinde çocuklara özel resim atölyesi 14.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri resim atölyesi, 23 Nisan coşkusunu sanatla buluşturacak.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da saat 17.00 ve 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da çoksesli müziği çocuklara sevdirmeyi amaçlayan özel gösteri, eğitici ve eğlenceli içeriğiyle konser verecek.

Dramaturg Gülümden Alev Karaman'ın tasarımını üstlendiği "Türkiye ve Dünyadan Çocuk Şarkıları İnteraktif Konseri" 25 Nisan saat 13.00'te CSO Ada Ankara Mavi Salon'da seyirciyle buluşacak.

Farklı kültürlerden çocuk şarkılarının yer aldığı interaktif konser, minik izleyicileri müzikle buluştururken onların da etkinliğe katılımını sağlayacak.

23 Nisan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
