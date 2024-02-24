Parçalı Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 24.02.2024 11:47

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi, kış aylarında da merak uyandırıyor.

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor
[Fotograf: AA]

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliğinin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, valilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışın da bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Merkez, açıldığı 2022'den bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçilerden Lale Temelkuran,  İzmir’den geldiklerini ve Tuz Dağı’nı görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne gezi amaçlı geldiklerini anlatan Temelkuran, "Memleketimizde böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada milattan önce bir uygarlığın böyle bir şey yaratması ve hala bunun ayakta durması inanılmaz bir şey. Dünya için görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum" dedi.

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Mağaraların içinde dikkatini çeken birçok güzelliği gördüğünü anlatan Temelkuran, "Suyla birleşen yerler var, orada tuz çok daha net görülüyor. Bir de burası mimari bir yapı gibi görünüyor, bu muhteşem bir şey. Bu kadar çok kullanılan bir yerin böyle bozulmadan, binlerce yıl devam etmiş olması güzel. İnsanlığın isterse neler yapabileceğini görüyoruz" diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysunlar"

Arkadaşlarıyla bölgeyi gezmek için geldiklerini söyleyen Selma Yüksel ise, mağarayı her anlamda ilginç bulduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Burada şu an yaşadığımız duyguyu ben anlatamam. Bambaşka bir dünyaya girdik. Teknolojinin ulaşamadığı bu yerlerde şu sütun gibi bırakılan şeyler bizi hayrete düşürdü, neler yapılmış. Bunu biz yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysun. Burada böyle bir değerin var olduğunu görsünler."

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
12:34
Ticaret Bakanlığı: 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ve araç ele geçirildi
12:25
Dervişin yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu
12:19
DSÖ Sözcüsü Jasarevic: Gazze'deki savaş, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı
12:19
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
12:05
Yerel seçim takvimi işliyor
Çambaşı, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor
Çambaşı, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ