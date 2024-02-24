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Kültür-Sanat
AA 24.02.2024 08:17

Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da ilgi görüyor.

Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
[Fotograf: AA]

Pamukkale'de 10 yıl önce başlayan balon turları, her geçen yıl artan turist sayısıyla bölgede sektör haline dönüştü. Şu anda 19 firmanın 40 balonla hizmet verdiği Pamukkale'de geçen yıl 107 bin turist bölgeyi havadan izleme fırsatı buldu.

Bu yıl 200 bin turiste ulaşmayı hedefleyen sektör temsilcileri, misafirlerine bölgenin güzelliklerini havadan izletmek istiyor.

Turlar, gün doğumuyla başlıyor

Balon turuna katılmak isteyenler gün doğumundan önce travertenler bölgesinde belirlenen kalkış noktalarına geliyor. Turistlerin bazıları da uçuşları izlemek için aynı bölgede toplanıyor. Balonların hazırlanışını izleyen turistler rengarenk balonlarla fotoğraf çektiriyor.

Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkan balonlar ortalama 45 dakika havada kalıyor.

Bölgede balon turu hizmeti veren Nevzat Köse, turist potansiyelinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Ziyaretçilerin Pamukkale'nin eşsiz güzelliklerinin havadan izleme imkanı bulduğunu dile getiren Köse, şöyle konuştu:

"Bu sene balon turuna katılan turist sayısının geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkarak 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Sıcak hava balonlarına en çok Rusya ve Polonya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor. Kış döneminde ise daha çok Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan misafirleri ağırlıyoruz. Pamukkale bölgesi havacılık alanında muazzam bir doğaya ve coğrafi yapıya sahip. Bu özelliği, burada hava turizminin her geçen gün gelişmesine olanak sağlıyor. Pamukkale'de sıcak hava balonuyla 12 ay uçuş yapılabiliyor, coğrafi yapısı ve iklim şartları çok elverişli."

Köse, Pamukkale'nin Türkiye'nin büyük 2. balon uçuş sahası olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinden gelen Celal Erkan da Pamukkale'de balon turuna katıldığını söyledi.

İlk kez balon turuna katıldıklarını anlatan Erkan, "Daha önce Pamukkale'ye çok gelmiştim ama balondan ilk kez görme şansım oldu. Pamukkale'nin manzarasını ve travertenleri yukarıdan görmek çok keyifliydi. Çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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