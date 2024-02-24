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Kültür-Sanat
AA 24.02.2024 09:52

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyonun yaz aylarında tamamlanacağını söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak

Şimşek, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda tarihinin en büyük restorasyonunun titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın Türk İslam medeniyetinin Anadolu'daki en önemli eserlerden olduğunu söyleyen Şimşek, buranın Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında yaptırıldığını, yaklaşık 800 yıldır heybetini koruduğunu ifade etti.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın çok özellikli ve özgün bir eser olduğunu anlatan Şimşek, "Her şeyden önce Anadolu'da cami ve darüşşifasının bitişik yapıldığı tek eserdir. Bizler de buranın korunması ve yaşatılması, bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında büyük çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu andaki çalışmalarda yüzde doksanlık seviyeye ulaşılmış durumda. Diğer taraftan valiliğimiz tarafından çevre düzenleme işinin ihalesi bu hafta içinde yapıldı. İnşallah Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yaz aylarında halkımızın hizmetine açılmış olacak. Halkımız bu muhteşem eseri görme imkanına kavuşacak. 'Görmeden ölmeyin' sloganıyla herkesi Sivas'a, Divriği'ye bu büyüleyici eseri görmeye davet ediyorum."

Restorasyon işinin uzun sürmesinin normal olduğunu da ifade eden Şimşek, "Restorasyon işi çok ince ve hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu nedenle de çalışmalar uzayabiliyor ve süreç yavaş ilerleyebiliyor. Çünkü yapılan her çalışmada Bilim Kurulunun görüşü alınıyor. Ona göre de çok hassas bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Şimşek, 2028 yılında eserin yapılışının 800'üncü yılını kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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