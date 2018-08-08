  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.286
    EURO 6.139
  • BIST 96973.85
    ALTIN 205.643
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya Erdoğan ve Mehmetçik için türkü söyledi

Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya Erdoğan ve Mehmetçik için türkü söyledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yla Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik için "Bil Oğlum" türküsünü birlikte seslendirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Sanatçı Yavuz Bingöl, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki isim Esat Kabaklı'nın söylediği "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi. 

Yerlikaya ve Bingöl, türkünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır" mesajını gönderdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz nisan ayında sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolunu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte "Bil Oğlum" türküsünü seslendirmiş ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza" ifadesini kullanarak paylaşmıştı.

Kaynak: AA 
 

Etiketler: yavuz bingöl, Hamza Yerlikaya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER