Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya Erdoğan ve Mehmetçik için türkü söyledi

Sanatçı Yavuz Bingöl, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki isim Esat Kabaklı'nın söylediği "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi.

Yerlikaya ve Bingöl, türkünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır" mesajını gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz nisan ayında sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolunu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte "Bil Oğlum" türküsünü seslendirmiş ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza" ifadesini kullanarak paylaşmıştı.

Kaynak: AA

