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Sondaj çalışmasında bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi

Osmaniye Kadirli'de bir inşaattaki sondaj çalışmasında bulunan Roma dönemine ait kırık mezar steli ve Bizans döneminde yaşadığı tahmin edilen insan iskeleti müzeye nakledildi.

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Sondaj çalışmasında bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi

Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun, yaklaşık 7 ay önce Kadirli'de yeni hükümet konağı inşaatı için Dere Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekiplerin, Roma dönemine ait duvarlar, yarısı kırık yazıtlı mezar steli, sütun parçaları ve Bizans döneminde yaşadığı tahmin edilen bir insana ait iskelet bulduğunu söyledi.

"Eserler müzeye taşındı"

Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların yaptığı incelemede, eserlerin ve iskeletin Roma ve Bizans dönemine ait olduğunun tespit edildiğini belirten Burhan Torun, şu bilgileri verdi:

"Sondaj çalışmasında çıkan Bizans dönemine ait insan iskeleti ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen kırık mezar steli, fotoğrafları çekilerek tutanak ile kayıt altına alındı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından çıkan eserler müzeye taşındı. Müzeye nakledilen eserler şimdilik depoda muhafaza edilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser, Osmaniye Müzesi, kırık mezar steli, kadirli
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