Ağrı Diyadin Kanyonu dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Ağrı’ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin Kanyonu, doğal güzellikleri, manzarası ve doğal yapısıyla, doğaseverlerin yanı sıra doğa sporcularının da dikkatini çekiyor.

"Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak da adlandırılan Diyadin Kanyonu, bitki örtüsü, akarsuları, şelaleleri, sarp kayalıkları ve bu kayalıkların üzerine kurulan yerleşim alanlarıyla, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da tüm güzelliklerini misafirlerine sunuyor.

Ender zenginliklerden

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, Diyadin Kanyonu'nun bölge için nadir zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

Yörede birçok kanyon bulunduğunu fakat Diyadin Kanyonu'nun farklı özellikleri olduğunu belirten Kösedağ, "Diyadin Kanyonu, eşi çok da görülmemiş bir kanyon. Özellikle doğaseverlerin ilgi odağı halinde. Hem yüksekliği hem de vadinin genişliğiyle harika denilebilecek doğal bir yapı, görülmesi gereken bir yer" dedi.

“İçinden nehir geçen ender kanyonlardan biri”

Kösedağ, kanyonun özellikle doğaseverlerin ve doğa sporcularının ilgi odağı haline gelebilecek şartları barındırdığını anlattı:

"Burası içinden nehir geçen ender kanyonlardan biri. Zaten kanyonun genişliğine baktığınız zaman birçok farklılık var. Doğaseverlerin trekking yürüyüşü yapabilecekleri enteresan bir alan. Aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgisini çekebilecek doğal bir güzelliğe sahip. Bölgeye gelip de turizm faaliyetinde bulunan turist ve doğaseverlerin bu kanyonu mutlaka görmelerini ve bu doğal güzelliği yaşamalarını öneriyoruz."

"Çok güzel bir doğası var"

Kanyonu gezmek için gelen doğa sporcusu Zeki Mikyas, bölgenin doğa sporları için oldukça uygun şartlar taşıdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kanyona gelerek bir nevi keşifte bulunduk. Çok güzel bir doğası var, yüksek kayalıkları, akarsu ve yeşilliği ilgi çekici. Bu alanda kanyon yürüyüşü yapılabilir. Islak yürüyüş, trekking ve kamp için burada yeterince uygun şartlar mevcut. Yakın zamanda grup halinde bu alana gelerek güzel etkinliklere imza atmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA