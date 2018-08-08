207 yıllık kalem işlemeli cami ibadete açılacak

Aydın Kuyucak'ta 1811 yılında yaptırılan ve süslemeleriyle dikkat çeken Kayran Camii'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kuyucak'a 20 kilometre uzaklıktaki Kayran Mahallesi'nde bulunan 207 yıllık Kayran Camii, 1991 yılına kadar ibadete açık kaldı.

Camideki işlemeler hala canlılığını koruyor

Minaresi yıllar içinde yıkılan, alt ve üst iki bölümden oluşan, ahşap direkleri ile tavanıyla yıllara meydan okuyan caminin taş duvarlarındaki işlemeler hala canlılığını koruyor.

Caminin iç bölümünde yer alan taş örgü süsleme ve bezemelerde kök boya ile çiçek motifleri, selvi ağaçları, gül demetleri, kabe ile cami motiflerinin yanı sıra sancak, mızrak, tüfek, kandil ve saat sembolleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin girişimleriyle restore edilecek caminin gelecek yıl ibadete açılması bekleniyor.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, caminin restorasyon ihalesinin yapıldığını ve yıl sonuna kadar çalışmaların yüzde 80'inin tamamlanacağını söyledi.

"İnşallah minareden Allah'u ekber sedaları yükselecek"

Cemil Karabayram, caminin kadınlar ve erkekler bölümü şeklinde iki kısma ayrıldığını belirtti.

"Cami orijinal görünümünden çok şey kaybetmemiş ama zamanla iklimsel koşullardan olumsuz etkilenmiş. Şu anda restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bezemelerin birçoğunda bitki görüyoruz. Doğanın o sadeliği ve güzelliği camiye nakşedilmiş. Minare de zaman içerisinde yıkılmış, tekrar inşa edilmesi gerekiyor. İnşallah minareden Allah'u ekber sedaları yükselecek."

Caminin Osmanlı sancağına sahip olduğunu hatırlatan Karabayram, bu özelliğinin de ibadethaneyi önemli hale getirdiğine işaret etti.

"Cami restore edildikten sonra sancağı yeniden camimize bırakacağız"

Karabayram, uzun süre mahalle muhtarı Abdullah Kanyılmaz tarafından muhafaza edilen sancağı koruma altına aldıklarını söyledi.

Abdullah Kanyılmaz, Osmanlı sancağına mahalle olarak sahip çıktıklarını ifade etti.

"O bizim namusumuzdur. Dedelerimiz bu sancağı kazanmış. Cami restore edildikten sonra sancağı yeniden camimize bırakacağız."

Kaynak: AA