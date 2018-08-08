Kastamonu'nun çivisiz camisine yoğun ilgi

Kastamonu'da 1366'da çivi kullanılmadan inşa edilen Mahmut Bey Camii, 652 yıldır tarihi yapısıyla varlığını sürdürüyor.

Kasaba Köyü'nde Candaroğlu beylerinden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından yaptırılan ahşap eser, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi odağı oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

4 sene önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Mahmut Bey Camii, bindirme tekniğiyle çivi kullanılmadan yapıldığı için "çivisiz cami" olarak biliniyor. Camide yangın riski nedeniyle elektrik tesisatı bulunmuyor.

Dıştan taş bir yapı görünüme sahip olmasına karşın iç süslemeleri ve çivisiz yapılması dolayısıyla, tarihi yapı görenleri hayran bırakıyor.

"Ahşap camilerin ender örneklerinden bir tanesi"

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, Kasaba Köyü'nün eski bir yerleşim yeri olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

"Cami bahçesiyle birlikte 2 bin 429 metrelik bir alanda bulunuyor. Caminin 2006 yılında restorasyon projesini yaptırdık. 2007 yılında sadece kaba restorasyonunu yaptırdık. Özellikle ahşap olan iç kısmı hem Karadeniz bölgesinde hem de ülkemizdeki ahşap camilerin ender örneklerinden bir tanesi."

Yücebıyık, 1977 yılında çalınan ve Manisa'da bir okulun bahçesinde bulunan cami kapısının daha sonra müzeye konulduğunu anlattı.

Mahmut Bey Camii'nin 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini söyleyen Yücebıyık, "Asıl listeye alınmak için de yoğun bir çalışma gerekiyor. Bu da uzmanlar tarafından hazırlanacak birçok teknik rapor neticesinde ortaya çıkacak olan bilgi, belge ve raporların toplanması, onların tekrar yazılı hale getirilmesinden sonra sağlanacak" dedi.

“Camiye Japonların ilgisinin büyük”

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, camiye Japonların ilgisinin büyük olduğunu söyleyerek, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüze özgün halde ulaşması dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. Her gün buraya çok sayıda turist geliyor. Kastamonu açısından burası önemli bir değer" dedi.

Mahmut Bey Camii imam hatibi Hüseyin Al ise 16 yıldır görev yaptığı caminin iç kısmının ahşap olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ahşapların yüzeyleri bitkisel ve geometri motifleriyle tamamen süslenmiştir. Caminin iç kısmında Osmanlı dönemi ilaveleri vardır. İç ahşap kısmı tamamen orijinal. Hiç tamirat yapılmamış. Kastamonu yöresinde çivisiz cami olarak bilinir.”

Her yıl değişmekle birlikte ortalama 12 bin kişi geldiğini anlatan Hüseyin Al, “Ziyaretçilerin tamamı camiyi 'harika' olarak nitelendiriyor, böyle bir cami görmediklerini söylüyor" dedi.

Kaynak: AA