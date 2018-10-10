Yaptığı borulu lale kemanı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ne hediye etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Türkiye'nin alanında en büyük, Avrupa'nın ise ilk iki müzesi arasında gösteriliyor.

Üniversite kampüsündeki müzede dünyanın değişik yerlerinden getirilmiş müzik aletleri bulunuyor.

Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sami Yaygıngöl, kendi tasarımı borulu lale kemanı, müzeye bağışladı. Yaygıngöl, enstrümanı 2016'da tamamladığını belirtti.

AKÜ Devlet Konservatuvarının kuruluşunun 20. yılı anısına bu enstrümanı yaptığını anlatan Yaygıngöl, şunları söyledi:

"Formu, tasarımı, tamamıyla bana ait. İsmine de 'borulu lale keman' dedik. Çünkü dizaynını kendi tezhip sanatımızdaki lale motifinden yola çıkarak tasarladık. Son derece uluslararası kapasitedeki kemanlarla eş değer bir ton kapasitesi kabiliyetine sahip bir enstrüman. Yani bir klasik kemanda hangi eseri seslendirebiliyorsanız borulu lale kemanda da aynı eserleri seslendirebilirsiniz."

Kaynak: AA