"Anadolu Medya Ödülleri" 4'üncü kez sahiplerini bulacak

Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki törende ilk kez "Anadolu'ya Ruh Verenler" kategorisinde medeniyete ve kültüre hizmet eden isimlere ödül verilecek.

Radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dava adamlarına da ödülleri takdim edilecek.

Ödüller, Anadolu'da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlendi.

Ödüller, Ankara'da 18 Aralık Salı günü saat 19.00'da bir otelde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bu yılki "Anadolu Medya Ödülleri"ni kazanan isimler ve kuruluşlar şöyle:

"Yılın Haber Ajansı: Anadolu Ajansı, Yılın Köşe Yazarı: Beril Dedeoğlu (Star Gazetesi), Yılın Haber Spikeri: Seda Öğretir (NTV), Yılın Yerel Televizyon Kanalları: Kanal 33 ve HRT, Yılın Yerel Gazetesi: GAP Gündemi, Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Vahap Munyar (Hürriyet Gazetesi), Yılın Ankara Temsilcisi: Alican Türkoğlu (Show TV), Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali (Kral FM), Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İsa Tatlıcan (sabah.com.tr), Yılın Televizyon Programı: Gece Görüşü (CNN Türk-Hande Fırat), Yılın Araştırmacı Yazarı: Batuhan Yaşar (Türkiye Gazetesi), Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Abdulhalik Çimen (aHaber), Yılın Projesi: TRT World Forum (TRT Genel Müdürü İbrahim Eren), Yılın Yazılı Eseri: "İslamofobi" (İbrahim Kalın-John Esposito), Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Hacı Yakışıklı (Akit Gazetesi), Yılın Gazetecisi: Avni Özgürel (Yeni Birlik Gazetesi), Yılın Dergisi: Derin Ekonomi, Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7), Yılın Yerel İnternet Sitesi: KONHABER, Yılın Sivil Toplum Örgütü: Yeşilay (Mücahit Öztürk)."

Ayrıca Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a spor ve kültür, Yazar Alev Alatlı'ya sosyoloji, psikoloji ve kültür, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'a tarih alanındaki çalışmaları; Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan'a da Türk siyasetine katkılarından dolayı "Anadolu'ya Ruh Verenler" ödülü verilecek.

Kaynak: AA