Kahire'deki Türk tarihi eserleri açık hava müzesi: El-Muiz Caddesi

Mısır'ın neredeyse bütün şehirlerinde Osmanlı ve Memlük dönemine ait ev, cami, saray, çeşme gibi farklı yüzlerce tarihi esere rastlamak mümkün.

Memlük (1250-1517) ve Osmanlı (1517-1922) dönemine ait tarihi eserler, Memlüklülerin de Türk ve Çerkez olmaları nedeniyle Türklerden kalma tarihi eserler olarak kabul ediliyor.

Başkent Kahire'nin El-Ezher Üniversitesi, Hüseyin Camii ve Han Halili gibi tarihi yapılarının yer aldığı Derrase bölgesinin hemen bitişiğinde yer alan El-Muiz Caddesi, kubbeli camileri, eski ticaret merkezleri, medreseleri ve sebilleri ile bir Türk kültür hazinesi durumunda.

1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan Fatımiler dönemi Kahiresi'nin merkezi konumundaki El-Muiz Caddesi, Emeviler, Memlüklüler ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

Hakim Bi-Emrillah Camii

Kahire'deki Hakim Bi-Emrillah Camii, Ahmed bin Tolon ve Amr bin As camilerinin ardından Mısır'daki en büyük üçüncü cami kabul ediliyor.

Yapımına 989 yılında başlanan cami, 1013 yılında Altıncı Fatımi Halifesi Hakim Bi-Emrillah döneminde ibadete açılmış.

El-Akmar Camii

Fatımi Halifesi Amir Bi-Ahkamillah Ebu Ali Mansur tarafından 1125 yılında yaptırılan El-Akmar Camii, Kahire mimarlığı için birçok açıdan önem taşıyor.

Kendine has mimari özellikleri bulunan El-Akmar Camii'nin bezemeleri, sonraki dönemlerde inşa edilen birçok binaya örnek olmuş.

Kayıtbay Çarşısı

Kayıtbay Çarşısı, Çerkez kökenli Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından 1481 yılında yaptırılmış. Zamanında Şamlı tüccarların bulunduğu kapalı çarşı, askeri kışla ve otel olarak da kullanılmış.

Özellikle süslemeleriyle dikkat çeken çarşı, şu an Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından restore ediliyor.

Türk evi Suhaymi

Beyt es-Suhaymi (Suheymi'nin evi), Mısır Kültür Bakanlığı verilerine göre Osmanlı döneminden kalan Türk evleri arasında en sağlamı.

Tarihi ev, burada oturan son Türk, El-Ezher Üniversitesinin Türk öğrenciler için tahsis ettiği yurdun müdürü "Revak el-Etrak Şeyhi" Muhammed Emin Suhaymi'nin adıyla anılıyor.

Sultan Kalavun Eserleri

Memlüklü sultanlarından Mansur Seyfiddin Kalavun tarafından 1284 yılında yaptırılan külliyede cami, medrese, kubbe ve şifahane gibi tarihi yapılar hala bütün ihtişamıyla ayakta duruyor.

Katade Sebili

Katade Sebili, yoldan geçenlerin su ihtiyacını gidermeleri için Prens Abdurrahman Katade tarafından 1744 yılında yaptırılmış. 2 odadan oluşan sebilin diğer odası Müslüman yetimlerin eğitimi için ayrılmış.

Necmeddin Eyyubu Kubbesi

Necmeddin Eyyubu Kubbesi, Eyyubi Devleti'nin son sultanlarından Salih Necmeddin Eyyub tarafından medrese olarak yaptırılmış.

Tarihi yapıdan sadece minaresinin yer aldığı ön cephe günümüzde varlığını koruyor.

Kaynak: AA