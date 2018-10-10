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Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden "Troya Müzesi" açıldı

Çanakkale'de binlerce yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yapımı tamamlanan "Troya Müzesi" ziyarete açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesi inşaatı bu yıl tamamlandı.

Çanakkale Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, yeni yerlerine yerleştirildi.

12 bin 750 metrekare alandan oluşuyor

Maliyeti 75 milyon lirayı bulan, yaklaşık 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, resmi açılışı öncesinde 10 gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzeye gelen ziyaretçilerden Serkan Kaya, ziyaret etmeyi çok istediği müzede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Güzel bir mimari, müzede sergileniyor. Troya'dan çıkan eserleri inceleme fırsatı bulduğum için mutluyum" dedi.

Çıplak köyünden Hülya Ersöz ise, müze hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "Bölge halkımız, burada bulunan köylülerimiz çok mutluyuz. Müzemiz açıldı artık. Troya hazinelerinin de geri geleceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler, 20 Ekim'e kadar her gün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek ücretsiz servisleri kullanabilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: troya müzesi, troya antik kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, çanakkale, arkeoloji müzesi, açılış
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