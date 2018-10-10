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Japon Savaş Davulu Topluluğu Masa-Daiko Nevşehir'de sahne aldı

Geleneksel Japon savaş davulu ile sahne performansı sergileyen Masa-Daiko Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde gösteri yaptı.

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Japon Savaş Davulu Topluluğu Masa-Daiko Nevşehirde sahne aldı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin davetiyle "2018 Japonya Sonbahar Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen Japon Savaş Davulu topluluğu Masa-Daiko, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde sahneye çıktı.

Farklı ebatlardaki taiko adı verilen davul ve çeşitli müzik aletleri ile sahnelenen ritim ve koreografi gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık iki saat süren konserin ardından, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin grup üyelerine plaket verdi.

NEVÜ Japon Kültür Kulübü Başkanı Gonca Varoğlu, konuk topluluğun ilk konserini Nevşehir'de verdiğini, gösterinin yarın Kırşehir Kaman'da, 12 Ekim'de de Ankara'da halka açık konser şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Gonca Varoğlu, "Japonya'da tarihin eski dönemlerinde savaş davulu çalınırdı, bizim kültürümüzdeki mehter marşı gibi kültürel değere sahiptir. 1996 yılında sanatçı ve vurmalı çalgı ustası Masakazu Nishimine tarafından kurulan Masa-Daiko grubu konserler düzenleyerek Japon kültürünü tanıtmakta" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Masa-Daiko, konser, Japon Savaş Davulu Topluluğu
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