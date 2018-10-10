Diyarbakır'da 2 bin 600 yıllık tarihe ışık tutulacak

Tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da yürütülecek araştırma ile Roma, Pers ve Helenistik döneme ait yerleşim yerleri ve kalıntıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

13 ilçede 10 yıl sürecek çalışma

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun başkanlığında arkeolog, mimar ve restoratörün yer aldığı ekip tarafından çalışma yürütülüyor.

10 yıl sürecek çalışma ile 13 ilçedeki yerleşimlerin doğal çevre ile ilişkileri, doğal ortam insan etkileşimleri incelenecek, medeniyetlerin yerleşim yerleri tespit edilecek, yerleşik yaşam sürenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları araştırılacak.

Araştırma sonucu tespit edilen kültür varlıkları ve buluntuların coğrafi bilgi sistemiyle konumları belirlenerek, bunlar harita üzerinde işaretlenecek. Böylece bölgenin kültürel ve tarihi yapısının haritası ortaya çıkarılacak.

Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun, bu çalışma kapsamında Diyarbakır'ın 13 ilçesindeki tüm mahalleleri gezeceklerini söyledi.

11 mahallede birçok kültür varlığı tespit edildi

Aytaç Coşkun, şu ana kadar 11 mahallede yapılan çalışmada 4 yeni yerleşim yeri, 22 kaya mezarlığı, 12 kaya konutu, 162 sarnıç, su kanalları, depolar, değirmenler ve birçok kültür varlığı tespit ettiklerini belirtti.

Çalışmalarda coğrafi bilgi sistemine göre haritalandırma yaptıklarını da anlatan Coşkun, tespit edilen yapılarla ilgili bütün verileri bilgisayar ortamına aktardıklarını, çizimleri ile fotoğraflanmasının yapıldığını söyledi.

Vatandaşların da gözlemleri ve tespit ettikleri yerler olduğunu dile getiren Aytaç Coşkun, "Bizlere rehberlik ediyorlar. Sonrasında o alanların çevresini araştırmaya başlıyoruz. Mahalle sakinlerinden büyük destek alıyoruz. Çünkü çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için burada yaşayanların tespiti, çalışmanın devamı ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli" dedi.

Kaynak: AA