Yerli ve yabancı kuklacılar Ankara'da buluşacak

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro Tempo tarafından Ankara Üniversitesi iş birliğinde, 12-21 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek festivalde 9 yabancı ve 4 yerli grup sahne alacak.

Açılış "Sokrates'in Son Gecesi" oyunu ile yapılacak

Festival, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda "Sokrates'in Son Gecesi" oyunuyla açılacak.

Festivalde, söyleşiler ve tartışmalar yapılacak, atölyelerin yanı sıra sanatçı Ayşe Uysal'ın minyatür çalışmalarından oluşan "Karagöz Figürleri" sergisi de yer alacak.

Festival Direktörü Marina Yüce, festivalin temel amacının, sanatseverlerin ilgisini kukla sanatının uluslararası standartlarına, kalitesine ve gücüne çekebilmek olduğunu söyledi.

Festivale 9 ülkeden katılım olacak

Felsefi bir oyunu, kukla tiyatrosu metnine uyarlamanın kolay bir iş olmadığını belirten Marina Yüce, "Repertuvarımızdaki 42 oyundan birisi de 'Sokrates'in Son Gecesi.' Bu oyunu iki yıldır oynuyoruz fakat seyirciyle çok fazla buluşan bir oyun değil, konu olarak felsefe ve hayatla ilgili" dedi.

Festivalde 9 farklı ülkeden katılımcılar olacak ve festival boyunca 13 farklı grup 36 oyun sahneleyecek.

"Kukla tiyatrosuna yetişkinlerin ilgisi az"

Festivalin Sanat Yönetmeni ve oyuncu Haluk Yüce ise çocuklara yönelik oyunlarda seyirci sıkıntısı çekmediklerini ancak yetişkin oyunlarına ilginin az olduğunu söyledi.

Kaynak: AA