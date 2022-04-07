Piyanonun başında bir ömür geçirdi, parmak uçlarıyla bazen sevginin bazen hüznün melodisini yakaladı.

Hababam Sınıfı, onun bestesiyle hafızalara kazındı.

Zamansız şarkıların bestekarı

'İşte Öyle Bir şey' "Sevdan Olmasa" gibi zamansız şarkılara imza attı.

1951 yılında doğan Melih Kibar, konservatuvara başladığında henüz 8 yaşındaydı. Yeteneği lise yıllarındayken fark edildi. Liseler arası müzik yarışmasındaki beste birinciliği, Timur Selçuk gibi usta isimlerle tanışmasına vesile oldu.

Üniversitedeyken Eurovision için 'Çoban Yıldızı'nı besteledi

1975'te üniversitede okurken Eurovision Şarkı Yarışması’nın Türkiye elemeleri için 'Çoban Yıldızı'nı besteledi.

Melih Kibar, Türk müziğinin öncü isimlerinden biri oldu. Makamları ustalıkla kullandı.

Türk müziğinin unutulmaz birçok eserinde imzası var

Söz yazarı Çiğdem Talu başta olmak üzere çeşitli sanatçılarla birlikte 273 melodi, 9 müzikal ve 32 film müziği besteledi.

Nükhet Duru'dan Erol Evgin'e, Füsun Önal'dan Zerrin Özer'e, Türk müziğine damga vuran isimlerle çalıştı.

1976'da Altın Portakal Film Festivali'nde Hababam Sınıfı filmine yaptığı müzik ile en "iyi özgün müzik", 1984'te ise Polonya'da ‘En Başarılı Orkestra Şefi’ ödülü başta olmak üzere uluslararası birçok başarının sahibi oldu.

17 yıl önce hayata veda eden Melih Kibar'ın besteleri kalplerde silinmez izler bıraktı.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kurgu: Burcu Saraç