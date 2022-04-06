Farklı ülkelerden Roman delegelerin katılımıyla 8 Nisan 1971'de Dünya Roman Kongresi toplandı ve Uluslararası Roman Komitesi kuruldu.

Komitenin 1990'daki toplantısında ise 8 Nisan tarihinin "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Türkiye'de yaşayan Romanlara ilişkin çalışmaların koordinasyonu ise 2013'te başladı. Romanlara yönelik Strateji Belgesi 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 Nisan "Dünya Romanlar Günü" kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Nisan 2021'de yayımlanan genelgeyle, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de 8 Nisan'ın "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Gün kapsamında kamu kurumlarıyla düzenlenecek kutlama etkinliklerinin usul ve esaslarını belirleme görevi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verildi.

Roman kültürünün korunarak yaşatılması hedefleniyor

Roman kültürünün korunarak yaşatılması için kamu kurumlarıyla illerde etkinlikler organize edilecek.

Başta eğitim, istihdam ve iskan alanlarında olmak üzere Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne ve her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. İŞKUR, il milli eğitim ve il sağlık müdürlükleri koordineli şekilde istihdam, eğitim ve sağlık alanında faaliyetler uygulayabilecek.

İlkokul ve ortaokuldaki çocuklar için oyun etkinlikleri, lise öğrencilerine yönelik üniversite ziyaretleri düzenlenecek ve gençlerin yüksek öğrenime devamları teşvik edilecek. Kutlamalar illerde Roman vatandaşlarla buluşma şeklinde de planlanacak.

Etkinliklerde, illerde belirlenen rol modeller, hayat öyküleri temelinde dinleyicilere yol haritaları sunacak, kendi başarı öykülerini paylaşacak.