Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.

Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.