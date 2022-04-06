Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı.
Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.
Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman Roma Dönemi
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