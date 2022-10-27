Bir zamanların en sevilen yarışma programı olan Evet-Hayır'ın sunucusu, "Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle de tanınan Erkan Yolaç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep oldu.

"Eski hastalıkları nüksetti"

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, "Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı" bilgisini verdi.

Tedavi süreci devam eden ünlü sunucunun durumu ciddiyetini koruyor. Yolaç'ın belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Ünlü sunucunun bugüne kadar 2-3 kere yoğun bakıma girdiğini söyleyen Asuman Yolaç, "Tekrar odaya çıktı, en son da 10 gündür yoğun bakımda ve ciğerlerde mantar oluşumu olmuş" dedi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Erkan Yolaç'tan iyi haberler de geliyor.

Yolaç'ın eşi son olarak, sunucunun durumunun biraz daha iyi olduğunu, ateşinin olmadığını ve fizik tedavilere cevap verdiğini söyledi.