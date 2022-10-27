İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayede evi Christie’s'de "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" isimli müzayede düzenlendi.

Müzayedede, çağ açıp çağ kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği çok nadir bir madalyon açık artırmaya çıkarıldı.

Fatih'in unvanının “Bizans İmparatoru” olarak yazıldığı madalyon, 38 bin sterlinden (yaklaşık 821 bin Türk lirası) alıcı buldu.

Kimliği açıklanmayan alıcı, madalyon için vergi de ödeyecek.

Madalyonunun üzerinde “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazıyor.

Bronzdan dökülen, 11,5 santimetre çapındaki madalyon, Rönesans'ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.

İtalyan heykeltıraş ve ressam Costanza de Ferrara’nın yaptığı madalyon, Fransız koleksiyoner Charles Dupriez’nin ailesi tarafından mezata konulmuştu.