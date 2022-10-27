Resimden heykele, ahşap ve seramikten özgün baskı eserlerine 53 ülkeden 155 eser Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Gölbaşı kampüsündeki Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde ziyarete sunuldu.

Serginin küratörlüğünü Fakülte Dekanı Profesör Gültekin Akengin ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Birsen Çeken yaptı.

53 ülkeden 155 eser sergileniyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Çeçen, ''Türk Dünyası ve Avrupa ülkelerinden sanatçıların eserleriyle oluştu bu sergi. Bu serginin en önemli özelliklerinden birisi, pandemi sonrası eserlerin yüz yüze izlenebildiği uluslararası 53 ülkenin katılımının olduğu ilk sergi Ankara'daki. Sergi, sanatçı akademisyen ve öğretim üyelerinin eserlerinden oluşuyor'' dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Yedikardeş, ''Hem sanat eğitimine hem sanat öğrencilerine ,tasarım öğrencilerine de aynı zamanda rehberlik edebilecek değerde, özgünlükte bir sergi olduğunu düşünüyorum. Karma bir sergi olmasını da bir fuar bir bienal bir festival tadında geçecek'' diye konuştu.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ATO Başkanı Gürsel Baran ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Mert Karacan