Ruben Östlund'un Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü alan filmi "Hüzün Üçgeni" izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Charlbi Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson'un yer aldığı film, İsveçli yönetmen Östlund'un ilk İngilizce filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

Komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle:

"Manken bir çift, bir grup milyarderin olduğu bir gemi tatiline dahil olur. Zenginlik ve şatafatın eksik olmadığı gemide yolcuların, büyük fırtına vurgunundan, korsan baskınına kadar başlarına gelmeyen kalmaz. Yolculuğun sonu ise hiyerarşinin ve sınıfsal rollerin tekrar yazıldığı bir hayatta kalma oyununa döner."

"Katil Kim?"

Amandla Stenberg, Maria Bakalova ve Rachel Sennott'un başrollerini paylaştığı "Katil Kim?", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Halina Reijn imzalı film, yaşadıkları bölgeyi vurmak üzere olan kasırga sırasında vakit geçirmek için parti düzenleyen bir grup zengin gencin, aralarında başlattıkları oyunun tahminlerinden farklı şekilde ilerlemesini anlatıyor.

"Emily"

Frances O'Connor tarafından yönetilen "Emily", İngiliz yazar Emily Bronte'nin hayatını altüst eden aşkını ve "Uğultulu Tepeler" adlı başyapıtını yazma sürecini işliyor.

Emma Mackey'nin isyankar ve uyumsuz baş karakteri canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Oliver Jackson-Cohen ve Fionn Whitehead eşlik ediyor.

"Bebek Servisi"

Hirokazu Koreeda'nın yönetmenliğini üstlendiği "Bebek Servisi" adlı filmde Kang-ho Song, Dong-Won Gang ve Bae Doona rol aldı.

Dram türündeki Güney Kore yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir."

"Kafes: İki Savaş Arasında"

Cenk İzgören'in yönetmenliğini üstlenip, başrolünü Açelya Elmas ve Murat Aslan ile paylaştığı "Kafes: İki Savaş Arasında", yetiştirme yurtlarında büyüyen ve askerliği sırasında gazi olan eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor.

"Şeytan Kapanı"

Daniel Stamm'ın yönettiği; Jacqueline Byers, Virginia Madsen ve Colin Salmon'un rol aldığı "Şeytan Kapanı", şeytan çıkarma uygulamasını gerçekleştirecek olan bir rahibenin kendi geçmişiyle bağlantılı şeytani bir güçle karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

"Aya Sihirli Yolculuk"

Ali Samadi Ahadi tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki "Aya Sihirli Yolculuk", genç Peter'ın kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için aya gerçekleştirdiği yolculuğu ve burada yaşadığı maceraları konu ediyor.