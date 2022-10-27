Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı ve Muhtar Avezov’un doğumunun 125. yıl dönümüne ithafen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda “Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Yazar, Devlet Adamı ve Bilgini Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına katılımcıları selamlayan Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Muhtar Avezov’u anlatırken dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un Avezov hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Aytmatov’un “Dünyanın neresine gidersen gideyim yanımda iki şey bulundururum, birisi Manas, diğeri ise Muhtar Avezov” ifadelerini aktaran Çakıcı, Avezov’un edebiyatın çeşitli türlerinde önemli eserler bıraktığını vurguladı.

TÜRKSOY, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda “Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Yazar, Devlet Adamı ve Bilgini Muhtar Avezov Konferansı” düzenleniyor. pic.twitter.com/MDZDohQqLr — TÜRKSOY (@turksoyorg) October 27, 2022

Çakıcı, yine Aytmatov’un betimlemesiyle “Halkın duyguları Avezov’un kaleminden kuvvetli bir dalga olarak sahile vurmuştur” sözlerine değindi.

"Benim Auezov'um" kitabı Türkçeye aktarılarak yayımlandı

“Abay Yolu” romanı ile hem Abay Kunanbayev’i, hem de Kazakları dünyaya tanıtan Avezov’un sadece Kazaklar için değil kardeş halklar ve özellikle de Kırgızlar için önemine değinen Çakıcı, Kırgız halkının büyük destanı Manas’a sahip çıkarak yaşatılmasını sağladığı için de Kırgızistan’ın bir şükran nişanesi olarak Muhtar Avezov’un 2001 yılında Bişkek’te heykelinin yükseltildiğini aktardı.

TÜRKSOY, Muhtar Avezov’un doğumunun 125. yılı kapsamında Zeynollo Kabdolov’un “Benim Auezov’um” kitabını Türkçeye aktararak yayımlandı.

Açış konuşmalarının ardından Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinin “Muhtar Avezov’un Sözünden” şiir dinletisi ve L. Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Doktora Öğrencisi Asem Recepkızı’nın sunduğu müzik dinletisi yapıldı.

Bilim insanlarına "Muhtar Avezov" madalyası takdim edildi

Etkinlik Muhtar Avezov’un sanatı, hayatı, çalışmaları hakkında sunumların yapıldığı oturumlarla devam etti.

Konferans, yaptıkları çalışmalarla Muhtar Avezov’un tanıtılmasına katkı sunan bilim insanlarına TÜRKSOY tarafından şairin doğumunun 125. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan “Muhtar Avezov” madalyasının Bilal Çakıcı tarafından takdimiyle sona erdi.