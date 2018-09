Ünlü şefler GastroAntep Festivali'nde hünerlerini sergiledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) birlikte düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'nde dünyaca ünlü şef aşçılar yemeklerini sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Festival Park'ta düzenlenen etkinlikte, Gaziantep'in bir hikayesi, geçmişi olduğunu belirterek, festival dolayısıyla şeflerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Sofra bir sanat"

Yemeğin birleştirici bir gücü olduğunu söyleyen Fatma Şahin, şöyle konuştu:

"Aslında sofra bir sanat. Şeflerimiz, doğadaki güzelliğin sofraya nasıl yansıdığını gösterdi. Büyük tasarım, inovasyon var. Gaziantep olarak bu konuda güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, ulaşmamız gereken hedefler var. Burada da genç bir kitle var. Festivale gelip, bu güzellikleri paylaşan herkese çok teşekkür ederim."

Şef Fatih Tutak, 12 yıldır Asya'da çalıştığını belirterek, 5 yıldır Tayland'da restoran işlettiğini ifade etti.

"Özel misafirlerim için Türk lezzetleri koymak istedim"

Asya'da çok farklı yemekler, farklı pişirme teknikleri öğrenme şansı bulunduğunu söyleyen Tutak, Türk lezzetlerinin yerinin her zaman farklı olduğunu belirtti.

"Özel misafirlerim için Türk lezzetleri koymak istedim. Gelen misafirler o kadar yemeğin arasından en çok Türk dokunuşları olan yemekleri sevdiler. O günden sonra bir an için kendimi sorgulamaya başladım. Bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varmıştım. Bu aslında bana kim olduğumu, nereden geldiğimi hatırlattı. Bununla beraber mutfak tarzımda büyük bir devrim yapmaya karar verdim. Bir gecede benim için her şey değişmişti. Elimden geldiğince kendimi Türk gastronomisine adamaya karar verdim. Fakat şunu söylemek istiyorum, her şeyin başındayız. Bu toprakların her karışı ilham kaynağı. Büyük bir kültüre, geçmişe sahibiz."

Tayland'daki restoranında yaptığı yemekleri anlatan Tutak, festival için levrekli, fıstıklı katmer hazırladı.

Cüneyt Asan da Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden patlıcan ile kıyma kebabı, Andre Lima De Luca da fıstıklı pirzola hazırladı.

