Bitlis'te tarihi Feyzullah El Ensari Türbesi ziyarete açıldı

İslam ordularının 639 yılında Doğu Roma İmparatorluğu egemenliği altında bulunan Bitlis'i fethi sırasında şehit olan Feyzullah El Ensari'in defnedildiği türbe, restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı.

"Hz. Peygamber'in dizinin dibinde yetişen bir sahabenin türbesi"

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte göreve başladığı ilk gün büyük bir heyecanla bu türbeyi ziyaret ettiğini anımsattı.

Türbede daha önce bakım ve restorasyon yapılmamasından dolayı üzüntü duyduğunu belirten İsmail Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardır restorasyon bekleyen bir türbeydi. Bir süre önce restorasyonu bitirip kente yakışan bir türbe olması için talimatımızı vermiştik. En önemlisi Hz. Peygamber'in dizinin dibinde yetişen bir sahabenin türbesidir. Bugün burada ilk cuma namazını kılarak açılışını yaptık. Çok mutlu olduk. Her misafirim geldiğinde burayı gezdirmek istiyordum. Açıkçası da biraz mahcubiyet yaşıyordum. Ama bugün hep birlikte cami ve türbe açılışı yaparak büyük bir huzur yaşadık. Burayı milletimizin ziyaretine açtık. İnanç ve kültür turizmi bakımından ilimiz açısından çok önemli bir mekan. İlk günden beri sürekli vurguladığım Bitlis medeniyet ve alimler şehridir. Vadideki güzel şehir yüz yıllardır İslama sancaktarlık yapmıştır. Çok kıymetli şahsiyetleri bünyesinde barındırıyor."

Kadim şehir tarihi kimliğine kavuşuyor

Kentin onlarca tarihi eseri bünyesinde barındırdığını anlatan Ustaoğlu, "Kadim şehir tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganıyla yola çıkarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İsmail Ustaoğlu, "Belediye, Valilik ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu tarihi eserleri yeni kuşaklara aktarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Her bir sokağı adeta tarihe şahitlik ediyor. Kentte 28 tarihi cami var. Bunların birçoğunun restorasyonu bitti bazılarının da restorasyonları yapılıyor. Kadim şehir geçmişine uygun tarihine yakışır güzel hizmetlere layıktır. Hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İsmail Ustaoğlu, daha sonra cami çıkışında belediye tarafından hazırlanan aşureleri vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA