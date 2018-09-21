100 yıllık merdanesini müzeye bağışladı

Kent hafızasını canlı tutmak, kültürel mirası korumak ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Şerefiye Mahallesi'nde atıl durumdaki Teknik ve Endüstri Lisesi binasının Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

Müze bahçesinde düzenlenen törene katılan 85 yaşındaki Sevim Kaptanoğlu, evinde sakladığı el yapımı 100 yıllık merdaneyi Kent Müzesi'ne bağışlamak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na teslim etti.

Kaptanoğlu, Van yöresinde "kindirek" olarak bilinen merdaneyi uzun yıllardır evinde muhafaza ettiğini söyledi.

Evindeki diğer malzemeleri de müzeye bağışlayacağını anlatan Kaptanoğlu, müzenin kente büyük bir değer katacağını söyledi.

"Durağan, statik bir müze anlayışıyla hareket etmiyoruz"

Vali Zorluoğlu da Kent Müzesi projesinin kentin vizyon projelerinden biri olduğunu, binanın restorasyon çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Van'a ve ülkeye yakışır bir projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Doğrusu ilk başta 7,5 milyon lira maliyetle bu işin çözülebileceğini düşünmüştük ama işe girdikten sonra bu rakam iki katına çıktı. 13 milyon liraya çıktı. Dolayısıyla maliyet olarak da önemli ve büyük bir proje. Burada Van'ın geçmişten günümüze kültürel, sosyal yaşamına ve kısmen ekonomik yaşamına ait mekanlar oluşturuyoruz. İnşallah Kent Müzesi yerli ve yabancı birçok misafirimize, hemşehrilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize çok büyük bir katkı sağlayacak."

"Kent Müzesi'nde seyyahların bilhassa Evliya Çelebi'nin Van mottosuyla hareket ediyoruz" diyen Zorluoğlu, müzede sanat eğitimi ve hobilerin yer alacağı dört atölyenin olacağını kaydetti.

Zorluoğlu, yaşayan bir müze inşa etmeye çalıştıklarını aktararak şunları ifade etti:

"Durağan, statik bir müze anlayışıyla hareket etmiyoruz. Bu nedenle sürekli sanat eğitimleri ve kurslarla vatandaşlarımızı burayla buluşturmak istiyoruz. Van'ın gelenek, görenek ve çocuk oyunlarının silikon heykellerle canlandırıldığı anlar oluşturuyoruz. Yani görselliğine de önem veriyoruz. Van'ın kültürel yaşamını canlandıracağız. Burayı yeniden imar ediyoruz. Okulumuzu anılarıyla muhafaza edeceğiz. Kentin ticaretini, turizmini ve ulaşımını anlatan üç boyutlu görseller burada yer alacak. Yine Van mutfağı, nüfus ve göçlerin anlatıldığı görseller yer alacak. Şehrimize özgü köy hayatını yaşatmak adına tandır evi, kahvehane, yöresel çeşme, kehriz, fayton ve at heykeller bulunacak. Bahçe duvarını kaldırıp şehirle buluşturacağız."

Kaynak: AA