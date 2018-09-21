Ilısu Barajı Hasankeyf Kalesi'ne de hayat verecek

GAP'ın vizyon projesi ve can damarı olan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından baraj gölü sahasında kalacak Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hasankeyf Kalesi'ne Antik Liman

Ilısu Barajı'nın faaliyete girmesiyle sular altında kalacak Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinin inşası ve turizme yönelik projelerin uygulanması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Hasankeyf Kalesi'ne de Antik Liman yapılacak.

Antik Liman ile ilçenin ilk yerleşim yerleri de yeniden hayat bulacak.

Hasankeyf yeni yerleşkesinde inşa edilecek marinadan teknelerle Hasankeyf Kalesi girişindeki Şaap Vadisi'ne yapılacak Antik Liman'a gelecek ziyaretçiler, kaledeki tarihi yerleri gezebilecek.

"Misafirlerimiz eski Hasankeyf'te gezecek"

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, baraj gölünde kalacak tarihi eserlerin taşınma işlemleri, güçlendirme ve Hasankeyf yeni yerleşkesindeki çalışmaların ve tarihi kalenin turizme kazandırılması faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

İlk olarak Zeynel Bey Türbesi'nin ardından Artuklu Hamamı'nın, geçen hafta da İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbe bölümünün ve minaresinin taşındığını anımsatan Kaymakam Baygüven, diğer eserlerin de yıl sonuna kadar taşınmasının planlandığını belirtti.

Hasankeyf denilince akla Hasankeyf Kalesi'nin geldiğini vurgulayan Baygüven, şunları anlattı:

"İlçeye gelen misafirlerimiz Hasankeyf Kalesi'ni ziyaret etmeye daha çok odaklandığı için ilk etapta devletimiz orada bir vizyon projesi ile 125 milyon lira tutarında proje hayata geçirdi. Proje ile Hasankeyf Kalesi'ni güçlendirme, tarihi eserlerin korunması, sıkıntılı olan kayaçların düşürülmesi, mağaraların dolguları, bazı sel olayları gibi başka diğer doğal afetlere yönelik engelleyici tedbirlerin alınması ve girişe de Antik Liman yapılması sağlanacak. Yeni Hasankeyf'ten teknelerle gelecek olan misafirlerimiz eski Hasankeyf'te Hasankeyf Kalesi'ni gezmiş olacak."

Su sporları gelişecek

Ilısu Barajı projesinin Hasankeyf'e katacağı en önemli değerlerden birinin de Antik Liman olduğunu belirten Baygüven, ilçede su sporları ve turizmin gelişeceğini, baraj gölünde tekne turlarının düzenleneceğini söyledi.

Binlerce yıl öncesinden 1960'lı yıllara kadar Hasankeyf Kalesi'nde yaşamın olduğunu vurgulayan Baygüven, Antik Liman ile ilçenin en eski yerleşim yerinin gezileceğini ifade etti.

Hasankeyf "Cittaslow" listesine kabul edildi

Hasankeyf'in "sakin şehirler" olarak bilinen "Cittaslow" listesine girmesi için yaptıkları başvurunun kısa süre önce kabul edildiğini ifade eden Baygüven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hasankeyf ileride Cittaslow olacağı için 'sakin şehir' tarzında bir merkez olacak. Üçyol Ekolojik Köy Mağara Butik Otel projemizde de önemli bir seviyeye geldi. 5 ay sonra inşallah onun açılışı yapılacak. Hasankeyf demek mağaralar şehri demektir. Turizmde alternatif konaklama getirmek lazım. Kapadokya misali yaptığımız projeler bütün bölgeye örnek ve model olacak."

Kaynak: AA