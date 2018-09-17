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Dünyaca ünlü şefleri ağırlayacak GastroAntep Festivali 20-22 Eylül'de

Gaziantep'te 20-22 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Festivali'nde dünyaca ünlü şefler, akademisyenler, gastronomi profesyonelleri, yerli ve yabancı basın yer alacak.

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Dünyaca ünlü şefleri ağırlayacak GastroAntep Festivali 20-22 Eylülde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) dair, "Bir Meksika, biberiyle dünya mutfağı oluyor. Benim ne kadar çok çeşidim var. Bizim bu nimeti, berekete ve fırsata dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Fatma Şahin, Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıları olacağına inandığını söyledi.

Festivalin dolu dolu geçeceğine dikkat çeken Şahin, Gaziantep'te dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, yerli ve yabancı basın, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler ile 40 ülkeden misafir ağırlayacaklarını belirtti.

"Hedefimiz Gaziantep mutfağının yurt dışında bilinirliğini artırmak"

Şahin, vatandaşları sunumlar, şovlar, kortej yürüyüşü, fıstık ve biber hasatı, panel ile konferanslar, ünlü şeflerin gösterileri, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, konserler ve sergilerin düzenleneceği GastroAntep'e katılmaya davet etti.

Fatma Şahin, gastronomiye damak lezzeti, yeme, içme diye bakılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu işe 'damak lezzeti' diye bakarsak hakikaten bu şehre yazık etmiş oluruz. Bizim bu zenginliğimizi ekonomiye, istihdama çevirmemiz gerekiyor. Hedefimiz Gaziantep mutfağının yurt dışında bilinirliğini artırmak. Yurt dışında Gaziantep mutfağı üzerine restoranlar açılması, Gaziantep yemek ve ürünlerinin yurt dışındaki restoranlarda daha çok kullanılmasını ve Gaziantep yerel ürünlerinin yurt dışında bulunan büyük market zincirlerinde yer almasını sağlamak."

Şahin, "Gaziantep mutfağının UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) dahil olmasının ardından hayata geçirilen bu festivalle şehrin kültürel ve gastronomi özelliklerini ulusal ve uluslararası arenada duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: restoran, mutfak, Gaziantep, gastronomi, GastroAntep, festival
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