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Kenyalıların plastik teknesi denizle buluştu

Kenya'da dünyanın dört bir yanından destek alarak yapılan tekne, tamamen geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak inşa edildi.

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Kenyalılar, okyanus temizliği sırasında toplanan, tamamen geri dönüştürülmüş plastikten bir tekne inşa etti. Projeye "FlipFlopi" adını veren halk, 10 tondan fazla plastik kullandı.

Plastik kirliliğine vurgu yapmak için üretilen 9 metre uzunluğundaki tekne, Kenya'nın Lamu Adası'nda ilk defa denize açıldı.

Projenin kurucusu Ben Morrison, dünyanın her tarafındaki insanların "güzel renkli teknelerinden" ilham aldıklarını anlatarak, insanların plastikleri yeniden kullanmak için kendi yollarını bulmasını umduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından destek

Morrison, Kenya'da deniz kıyısı boyunca endişe verici bir kirlilik olduğunu gözlemlediğinde, kendi teknelerini inşa etmek için çalışmaya başladıklarını vurguladı.

Morrison öncülüğünde kurulan ekip, plastik atıkları geri dönüştürmek için Kenya'nın tesis ve teknolojilerini kullandı. Ayrıca ekip, yerel tekne üreticisi Ali Abdalla Skanda tarafından yönetildi. Skanda, tekneyi inşa ederken dünyanın dört bir yanından destek aldıklarını belirtti.

Plastik kirliliği deniz canlılarını etkiliyor

Okyanuslardaki plasik kirliliği, deniz canlılarının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kenya hükümeti bunun önüne geçmek için geçen yıl, plastik poşet üreticilerini, perakendecileri ve kullananları 4 yıla kadar hapis veya 40 bin dolar para cezasına çarptırabileceği bir yasa çıkarmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tekne, proje, okyanus temizliği, lamu adası, Kenya, geri dönüştürülmüş plastik, flipflopi
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