Filistin Akvaryumu, Batı Şeria'nın "denize açılan penceresi"

Ramallah'a bağlı El-Bire beldesinde 820 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan akvaryum, ziyaretçilere yaklaşık 250 tür deniz canlısını görme imkanı sunuyor.

Proje mühendis ve direktörü Süfyan el-Kavasimi, denize kıyısı olmayan Batı Şeria'da bu tür bir tesisin eksikliğini hissedip akvaryumu oluşturduklarını söyledi.

4 bin deniz canlısı var

Akvaryumda, dünyanın çeşitli deniz ve nehirlerinden getirilen yaklaşık 4 bin deniz canlısı olduğunu belirten Kavasimi, bu canlıların yüzde 90'ının Filistin'e ilk kez girdiğini anlattı.

Kavasimi, Kızıl Deniz balıkları, mercan resifi, Nil timsahı gibi türlere de ev sahipliği yapan akvaryumu zenginleştirmek için su aygırı ve köpek balığı da getirmek istedikleri aktardı.

Tesiste deniz canlılarının bakımı için eğitimli uzman ekiplerin bulunduğunu vurgulayan Kavasimi, ziyaretçilere de canlıların özellikleriyle ilgili uzmanlar tarafından bilgi verildiğinden söyledi.

İsrail'in uygulamaları açılışı geciktirdi

Proje direktörü Kavasimi, kuruluş çalışmaları 2 yıl süren akvaryumu Nisan ayında açmayı planladıklarını ancak İsrail'in bazı balıkların ithalatını engellemesi nedeniyle Temmuz ortasında ziyaretçilere kapılarını açabildiklerini dile getirdi.

Kavasimi, "Balıkların bir ülkeden diğerine nakli için genellikle 4 gün gerekir ancak İsrail'in uygulamaları nedeniyle Filistin'e getirtebilmek için 6 aya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"Deniz yok ancak akvaryum bu açığı kapatıyor"

Filistinliler, Batı Şeria'nın böyle bir tesise kavuşmasından memnun. Akvaryum özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Çocuklarıyla akvaryumu ziyaret eden İyad Zuvvar, "Akvaryum, Filistin'de çok sayıda deniz canlısını tanımamıza olanak sağlıyor" dedi.

Önceden bu tür canlıları ancak televizyonda veya yurt dışına çıkabilirlerse görebildiklerini söyleyen Zuvvar, "Batı Şeria'da deniz yok ancak akvaryum bu açığı kapatıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA