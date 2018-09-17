"Nane Çocukları" eski oyuncaklarını lösemili çocuklara bağış için satıyor

Bursa Nilüfer'de yaşayan ve yaşları 6 ile 10 arasında değişen Naz Mert, Aslı İstek, Nil Mert, Elif Ece Balıkçılar ve Çağla Akın, evde oynadıkları sırada eski oyuncaklarını nasıl değerlendirecekleri üzerinde konuşurken bir proje geliştirdi.

Eski oyuncakları satıp elde ettikleri geliri Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlama kararı veren çocuklar, konuyu açtıkları ailelerinden de destek gördü.

Kendilerine isimlerinin baş harflerini kullanarak oluşturdakları "Nane Çocukları" adını vererek sitenin önüne stant kuran çocuklar, oyuncaklarını satışa çıkardı.

Oyuncak fiyatları 1 ile 20 arasında değişiyor

Haftanın belirli günlerinde stant açan çocuklar, oyuncaklarını 1 ile 20 lira arasında değişen fiyatlardan satarken birçok yetişkin, ederinin üzerinde ödeme yaparak projeye destek veriyor.

Çocuklar ayrıca stant yanına kurdukları trambolinde, 2 lira karşılığında yaşıtlarına oynama imkanı veriyor.

Çocuklardan Elif Ece Balıkçılar, bazı günler stant açarak oyuncaklarını sattıklarını belirterek, "Aslında ilk etapta LÖSEV ile Yetim Öksüz Çocuklar Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlamayı düşündük" dedi.

"Bazı yardımsever kişiler de bize oyuncak bağışlıyor"

Elde edilen gelirin az olacağını düşünerek topladıkları parayı sadece LÖSEV'e bağışlamaya karar verdiklerini anlatan Balıkçılar, şöyle konuştu:

"Çok güzel ilgi gösteriyorlar. Hepsi bizim eski oyuncaklarımız. Satışlar güzel olunca oynadığımız oyuncakları da satmaya karar verdik. Bizim grubumuzdan olmayan arkadaşlarımız da oyuncaklarını bize getirmeye başladı. Yetişkinler bile bize oyuncak getiriyor. Bu yüzden çok mutluyuz. Ailelerimiz de bize hep destek veriyor."

Naz Mert ise, eski oyuncakları satarak bağışta bulunacaklarını belirterek, "Lösemili çocuklarının tedavi için bu paraya daha çok ihtiyaçları olduğunu düşündük. O yüzden biz elde ettiğimiz paraları lösemili çocuklara vereceğiz. Bazı yardımsever kişiler de getirip bize oyuncak bağışlıyor" dedi.

Çocuklara destek amaçlı oyuncak alıyorlar

Mahalle sakinlerinden Ayşegül Arık da, çocuklara destek amaçlı buradan oyuncak aldığını söyledi.

Çocukların bu yaşta bu tür bir işe girişmelerinin çok güzel olduğunu belirten Arık, "Biz de alışveriş yapıp katkıda bulunmak istedik. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. Biz iki anahtarlık ve basketbol topu aldık. Ailelerini ve çocukları bu işten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA