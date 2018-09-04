40 ülkeden 41 ünlü şef Gaziantep mutfağını tanıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağına" dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep'in, gastronomi alanında elde ettiği unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandıracağı belirtildi.

Gaziantep'in zengin mutfağı ve kültür mirası yerelden globale taşınacak

Kente 20-22 Eylül tarihleri arasında 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılımıyla gerçekleştirilecek "GastroAntep Festivali", Gaziantep'in zengin mutfağı ve sahip olduğu kültür mirasını yerelden globale taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle yapılacak festival yerli ve yabancı gezginleri de ağırlayacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin de dahil olduğu festival, Gaziantep'i bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak.

"GastroAntep muhteşem bir fırsat"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin şehir ve ülke ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

"GastroAntep"in kentin, zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden globale taşımak için muhteşem bir fırsat olduğunu belirten Fatma Şahin, "Gaziantep'in sahip olduğu zenginliklerle, çok kısa zamanda tüm dünyanın bildiği ve dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan bir gastronomi merkezi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Toplam turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanan festivalin turizme etkisine de işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"2016 yılında yerli ve yabancı olmak üzere sadece 700 bin kişinin ziyaret ettiği Gaziantep, 2017 yılında toplam bir buçuk milyon turist ağırladı. Bu yılın ilk 6 ayında da ilimizin ağırladığı turist sayısı 800 binin üzerinde. Düzenleyeceğimiz festivalle 2019 yılına kadar toplam yaklaşık 2 milyon, önümüzdeki 3 yıl içinde de 3 milyonu yabancı olmak üzere toplam turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Festival kapsamında ünlü isimlerin katılacağı yürüyüşün yanı sıra konserler, sergiler, mutfak atölyeleri ve yemek yarışmaları gerçekleştirilecek. Yöresel lezzetlerin tadılabileceği festivalde, yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırlayacağı yemeklerin tanıtımı da yapılacak.

Kaynak: AA