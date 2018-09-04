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Hurdaya ayrılan bir lokomotif ve iki vagon kütüphaneye dönüştürüldü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ve iki vagon, Çankırı'da kütüphane olarak hizmet veriyor.

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Hurdaya ayrılan bir lokomotif ve iki vagon kütüphaneye dönüştürüldü

Çankırı Belediyesi tarafından kütüphaneye uygun şekilde yeniden dizayn edilen lokomotif ve vagonlar şimdi öğrencileri ağırlıyor.

Kütüphaneye ilgi gösteren öğrenciler, farklı bir ortamda kitap okumanın keyfini çıkarıyor.

Vagonlar ev ortamına dönüştürüldü 

Tren kütüphaneden yararlanan öğrencilerden Özay Kaan Uslu, üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

Özay Kaan Uslu, vagonlardaki odalarda ev ortamındaki gibi ders çalışma imkanı bulduğunu belirtti.

"Kütüphanenin yan tarafında park var. Sıkıldığımızda oraya çıkıyoruz. Halk kütüphanesi de güzel ancak burada kişiye ait kabinler olduğu için daha rahat çalışıyoruz. Trene çok küçükken binmişim. Şimdi ders çalışmak için binmiş oldum." 

Öğrenci Feyzanur Cındım da farklı bir konsepti olduğu için tren kütüphaneden yararlandığını, çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: vagon, Lokomotif, kütüphane, çankırı
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