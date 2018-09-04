Sokollu Mehmet Paşa'nın hatırası: Drina Köprüsü

Osmanlı Devleti'nden birçok eserin miras kaldığı ülkelerin başında Bosna Hersek geliyor. Ülkede bulunan eserlerden biri de, Osmanlı veziri Sokollu Mehmet Paşa'nın hediyesi Drina Köprüsü.

Drina Nehri'nin iki yakasını yüzyıllar boyunca birbirine bağlayan köprü, bugüne kadar su baskınları, savaşlar, ölümler, eğlencelere tanık oldu.

Köprüde Mimar Sinan imzası bulunuyor

Ülkedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alan köprü, 1571-1577 yılları arasında inşa edildi ve o dönemde "Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü" olarak anıldı.

Osmanlı'nın en parlak döneminde sadrazamlık yapan Sokollu'nun isteği üzerine köprüyü Mimar Sinan yaptı.

O zamanlar sessiz, sakin bir kasaba Vişegrad'ın kaderi bu köprüyle değişti. Bosna'yı Sırbistan'a bağlayan köprü, mimarisi ve heybetiyle görenleri etkiliyor.

"Kardeşçe yaşamanın simgesi"

O dönem Bosna ile İstanbul arasındaki anayol üzerinde inşa edilen köprü, etrafındaki köy ve şehirlerin gelişmesinde de anahtar rol üstlendi.

UNESCO'nun 2007'de Dünya Miras Listesi'ne aldığı köprü, son derece önemli bir konuma sahip.

Ayrıca Nobel ödüllü yazar İvo Andriç bir eserinde, Drina Köprüsü'nü kardeşçe yaşamanın simgesi saydı.

Su taşkınları ve savaşlar yüzünden ağır hasarlar alan Drina Köprüsü'nü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) restore etti. Köprü, Mimar Sinan imzasıyla bugün de tüm ihtişamıyla ayakta.

Kaynak: TRT Haber