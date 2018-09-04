İzmir'de halkı festivale "korkuluklar" davet etti

İzmir Urla'nın kırsal mahallesi Barbaros'ta eski kıyafetler ve özel makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen vatandaşlar, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaparak hem yöre halkını tarlaya hem de turistleri festivale davet etti.

Hayvanların ekili arazilere zarar vermesini önlemek için dikilen korkuluklar, 2 yıldır Urla'da düzenlenen festival sayesinde turizmin başrol oyuncusu haline geldi.

Korkuluklar her köşebaşında

Bu yıl 7 Eylül'de başlayacak 3. Barbaros Oyuk Festivali için yıl boyunca imece usulüyle hazırlanan yaklaşık 400 korkuluk, mahallenin belli noktalarına yerleştirildi.

Otobüs durağında, kahvehanede, bir ağacın dalında, bir evin çatısında veya bir köşebaşında insanların karşısına çıkan korkuluklar, renkli görüntüleriyle festival ziyaretçilerini bekliyor.

Binlerce ziyaretçinin katılımıyla sergiler, söyleşiler ve sokak konserlerinin düzenleneceği festivalin 9 Eylül'de sona ermesinden sonra korkuluklar, sergilenmeye devam edecek.

Hem turist hem köylüye davet

Festivalin hazırlıkları için aylar öncesinden çalışmaya başlayan mahalle halkı, tanıtım için de özel bir gösteri gerçekleştirdi.

"Korkuluklar Canlanıyor" isimli projede ikindi vakti mahalle meydanında toplanan Barbaroslular, yörede "oyuk" denilen korkuluklara dönüşmek için hazırlıklara başladı.

Mahalledeki 7'den 70'e herkesin destek verdiği projede önce yüzlere korkuluk makyajı yapıldı. Daha sonra önceden hazırlanan korkuluk kostümlerini giyen mahalle sakinleri, alacakaranlıkta tarlaya doğru harekete geçti. Havanın kararmasıyla birlikte korkuluklar tarlaya vardı.

LED ışıklar yakıp söndürerek hareket ettiler

Barbaroslular, yörede bir zamanlar domuzları kaçırmak için çalınan, su kabağından yapılan "öğürgen kabak" adlı aletten çıkan ürkütücü seslerle yürüyüşe başladı.

Korkuluk kostümlerine döşenen LED ışıkları yakıp söndürerek mahalle meydanına hareket eden "korkuluklar"ın yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu.

Bostanların arasından geçerek mahalle meydanına varan yaklaşık 40 korkuluğu ritim grubu karşıladı. Etkinlik, korkulukları canlandıranlarla diğer mahalle sakinlerinin halk oyunları gösterisiyle son buldu.

"Gençlerin köye dönüşünü sağladık"

Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar, bu seneki festivalde konukları birçok sürprizin beklediğini söyledi.

Zaten renkli olan festivalin bu yıl daha da renkleneceğini anlatan Küçükkayalar, "Festivalin tanıtım gösterimi bile öyle oldu. Bu canlı oyuk gösterisiyle oyukların tarlalardan köye gelişini canlandırdık. Burada korkulukların amacı köylüleri ikna edip tekrardan tarıma ve üretime yönledirmek olacak. Biz de bunu sembolize eden bir gösteriye imza attık" dedi.

Projede köydeki herkesin çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Küçükkayalar, şöyle konuştu:

"Bu festivalin 2 temel amacı var. İlk olarak üretim ortamını oluşturmaktı. İkincisi ise bu üretim ortamında gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Geçtiğimiz 2 sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar. Bunun yanında köyde güzel bir üretim de başladı."

Kaynak: AA