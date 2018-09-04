Bolu'da açılan "Nilüfer Sanat Parkı" ziyaretçilerini bekliyor

Bolu'da yapımına 2016 Kasım'da başlanan Nilüfer Sanat Parkı'nın açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentte bulunan parkların sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirtti.

"Gelecekte 500'ün üzerinde nilüfer yetiştirilecek"

Şu anda 200 civarında nilüferin yetiştirildiği parkta gelecekte 500'ün üzerinde nilüferin yetiştirileceğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu alanın genişliği yetmeyecek. O genişliği de burayı bize bağışlayan ağabeyimizin Bolu’ya bağışlayacağına da inanıyorum. Biz bu duygu ve düşünce ile Bolu’ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Burası hem dünyanın en güzide nilüfer üretim merkezi hem de bonsai ağaç üretim merkezi olacak."

Açılışa, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Sanat Parkı

Parkta her biri 290 metrekare büyüklüğünde 4 nilüfer havuzu ile bonsai eğitim ve üretim serası, sanat evi, kütüphane, kuş yuvaları ve endemik balık yetiştirme havuzları bulunuyor.

Çok sayıda çiçek ve ağaca ev sahipliği yapan ve minyatürleştirilmiş 500 yaşındaki bir zeytin ağacı ile 400 yaşında anıt meşenin bulunduğu park, 7 bin 300 metrekarelik alanıyla ziyaretçilerine rahat bir ortamda doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA