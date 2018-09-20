GastroAntep Festivali biber hasadıyla başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), biber hasadıyla başladı.

"Sofra birleştirir, sofra kardeşliktir"

Nurdağı Çakmak Mahallesi'ndeki tarlada düzenlenen hasat öncesi gerçekleştirilen törende, katılımcılara festivalle ilgili bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Mezopotomya ve Akdeniz'in ortasında bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Tarihin, toprağın, güneşin ve bereketin birleştiği güzel bir festival başlangıcı yapıldığını belirten Fatma Şahin, "Sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, zenginliktir. Bizim Gaziantep soframız, yardımlaşmadır, şifadır, sağlıktır" dedi.

"Gaziantep 500 yemek çeşidiyle iddiasını dünyaya duyurmak istiyor"

Başkan Şahin, Gaziantep'in bir dünya mutfağına sahip olduğunu dile getirerek, Meksika'nın biberi, Japonya'nın pirinciyle dünya markası olduğunu, Gaziantep'in de Anadolu'nun hazinesini bağrında biriktirerek bütün dünya ülkelerine, "Ben buradayım" çağrısı yaptığını vurguladı.

Bu açıdan Gaziantep'in fıstığıyla, üzümüyle, biberiyle, zeytiniyle ve firiğiyle bir lezzetin birleştiği nokta olduğuna dikkat çeken Şahin, kentin 500 yemek çeşidiyle iddiasını dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

"San Sebistian'a ne kadar insan gidiyorsa Gaziantep'e de o kadar insan gelecek" diyen Şahin, gastronomi alanında iddialı olduklarını yineledi.

Tarlada biber hasadı yapıldı

Fatma Şahin, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden konusunda uzman insanların bugün bu festivale katılmak için Gaziantep'e gelmelerinin de büyük bir gösterge olduğuna değinerek, festivalde dolu dolu 3 gün yaşanacağını belirtti.

Başkan Fatma Şahin ve beraberindekiler, tarlada biber hasadı yaptı.

Tarlada bir süre gezen Şahin, daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır ile traktöre bindi.

Kaynak: AA