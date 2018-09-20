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Şebinkarahisar yıldız fotoğrafçılarını ağırlıyor

Giresun Şebinkarahisar, doğal ve tarihi alanlarının yanı sıra geceleri yıldızları görüntülemek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların tercihleri arasında yer alıyor.

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Şebinkarahisar yıldız fotoğrafçılarını ağırlıyor

Giresun Şebinkarahisar Çağlayan Köyü'nde 50 metre yükseklikten akan şelale ve çevresi, gece geç saatlerde yıldız fotoğrafı çekimi yapan fotoğrafçıları ağırlıyor.

Şelalenin yanı sıra Kılıçkaya Barajı da fotoğrafçıların yıldız çekimi için tercih ettiği alanlar arasında.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çağlayan Şelalesi'nin ilçedeki önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını 4 mevsim ilçelerine beklediklerini söyledi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Engin Ayyıldız da, kentin birçok bölgesinde yıldız atölyesi fotoğraf çalışması yaptıklarını belirtti.

Çalışmalarını bu kez Şebinkarahisar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Engin Ayyıldız, "Çağlayan Şelalesi'nin de şehir ışıklarından uzak olması kaliteli fotoğraf çıkmasını sağladığı için bizi cezbediyor" dedi.

Engin Ayyıldız, Şebinkarahisar Kalesi, Meryemana Manastırı ve diğer kiliseler ile Kılıçkaya Barajı'nın da yıldız fotoğrafçılığı için çok iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: yıldız fotoğrafçılığı, şebinkarahisar, giresun, fotoğraf
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