Adana Film Festivali'nde 25. yıl heyecanı yaşanıyor

Adana'da, 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali heyecanı yaşanıyor.

257 film, 421 gösterimle izleyiciyle buluşacak

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film, jüri önüne çıkacak.

Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise, festival sırasında çekilecek filmler yarışacak.

Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yönetmen Şerif Gören'e, "Onur Ödülleri" ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a takdim edilecek.

Sinema emekçilerine ödüller

Festivalde 25. yıla özel Türk sinemasında kamera arkasında yer alan veya figüran olarak görev alan 25 sinema emekçisine de özel emek ödülü verilecek.

Bu kapsamda oyuncular Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı, Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yukup Yavru, Yavuz Karataş, Salih Eskicioğlu , Oktay Yavuz, Coşkun Göğen, Sönmez Yıkılmaz, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Cevdet Arıkan, Ali Güney, Resul Biçer, Mustafa Dik, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Burhan Kocataş, Engin Aksu ile set amiri Yusuf Özel, ışık şefi Metin Devrim ve film makinistleri Bahri Kırmızıay ve Sabri Şenevi özel emek ödüllerini alacak.

Sanat etkinlikleri

Bu yılki etkinliklerde, 24 festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü alan eserlerin gösteriminin yapılacağı özel bir bölümün yanı sıra, "Altın Koza'nın Yolcuları" isimli fotoğraf sergisi de yer alacak.

Araştırmacı Yazar Alican Sekmeç'in "Altın Koza'nın Yolcuları" isimli kitabı da festival tarihinin önemli eseri olarak sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde geçen yıl başlatılan "Akdeniz'in ötesi" bölümünde ise, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden 4 film, Türkiye prömiyerlerini yapacak.

"Türkiye'nin en büyük film festivali"

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Adana'nın İstanbul dışında en fazla set kurulan kentlerden biri olduğunu belirtti.

Kentin bu köklü geleneğinin 1960'lı yıllardan beri sürdürdüğünü söyleyen Dikilitaş, "1960'lı yıllarda Yeşilçam'da bir sinema üretildiğinde Anadolu'da ilk önce Adana'da vizyona girerdi. Çünkü Adana'dan elde ettiği veriler, ilgi ve izlenimlerle film, Anadolu'da diğer kentlere yayılırdı. Adana, bir borametre görevini her zaman başarıyla layıkıyla yerine getirmiştir" dedi.

İsmail Dikilitaş, sanata ev sahipliği yapmayı bilen bir kent olan Adana'nın Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birini barındırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adana o kadar değer verdi, o kadar ev sahipliği yapmayı başardı ki bu festivali, Türkiye'nin en büyük film festivali haline dönüşmeyi başardık. Hem niteliksel hem niceliksel anlamda bunu başardığımıza inanıyorum. Neden? Çünkü en fazla konuk ağırlanan, sinema salonları açılan, sinema filmi gösterilen festivaliz. Gerçekten de Türkiye'de de yapılan en büyük festivale ev sahipliği yapmak sadece Adana'nın şanına layıktır."

"Türk sinemasına destek"

Festivalin yarışma anlamında Türk sinemasını desteklediğine işaret eden İsmail Ditkilitaş, "Bunun ötesinde özel gösterimlerle Türk sinemasının yükselen değerlerini alarak o yönetmenlere, o işlere vurgu sağlaması açısından da önemli bir festivaldir. Ayrıca Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'yla Türk sinemasın geleceği olan öğrencileri Adana'da toplayarak onların filmlerini yarıştırıyor, onlara yeni bir vizyon kazandırıyor. Ustalarıyla yan yana olmalarını sağlayarak onların bir şekilde tanınmasına yardımcı da olunuyor" ifadelerini kullandı.

Dikilitaş, festival süresince Türkçe olarak iki sayıdan oluşan festival gazetesi çıkaracaklarını da kaydetti.

Kaynak: AA