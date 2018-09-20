Türk yönetmen Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde ödül aldı

Yönetmen ve oyuncu Recep Çavdar'ın "Av Dönüşü" filmi, İngiltere Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülünü kazandı.

Everyman Bristol Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine farklı ülkelerden çok sayıda yönetmen, senarist, yapımcı ve sanatçı katıldı.

Kategorisinde yarışan 10 filmi arasında birinci gelen "Av Dönüşü"nün yönetmeni Recep Çavdar ayakta alkışlandı.

"Türkiye'yi temsil ederek ödülle dönmekten gurur duyuyorum"

Bunun ilk filmi olduğunu ve festivalin filmi tanıtma fırsatı sunduğunu belirten yönetmen Çavdar, yurt dışında Türkiye'yi temsil ederek ödülle dönmekten gurur duyduğunu söyledi.

Ödülün, genç yönetmenleri yüreklendirmesini temenni eden Recep Çavdar, "Ödül vasıtasıyla Türk sinemasına mütevazı bir katkı sunabileceksek ne mutlu bize" dedi.

Filmin yapımcılığını ve başrolünü de üstlendi

Çavdar, yapımcılığını da üstlendiği filminde başrol karakterlerinden birini de canlandırdı.

Çekimleri Şanlıurfa'da yapılan film, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan avcı İsmail ile çoban Mehmet arasında geçen olayı konu alıyor.

Kaynak: AA