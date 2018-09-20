Turizmde sahteciliğe dur diyecek dijital platform uygulamaya konuldu

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ortaklığında, sahte belgeli rehber ve kaçak acentelerin faaliyetlerinin önüne geçecek Dijital Platform dün itibarıyla uygulamaya girdi.

4 Eylül'de protokol imzalandı

TUREB ve TÜRSAB tarafından 4 Eylül'de kapsamlı bir protokol imzalanmıştı.

İmzalanan protokolle Türkiye'deki 7 bin 500 seyahat acentesi ile 7 bin 500 eylemli rehberi bir araya getirecek, sahte rehber ve acentelerin önüne geçecek Dijital Platform'un kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda hazırlanan Dijital Platform hizmete alındı.

"Acenteler rehbersiz, rehberler de acentesiz tur yapamaz"

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, TUREB ve TÜRSAB'ın turizm sektöründe kanunla yetkilendirilen iki kuruluş olduğunu söyledi.

"Turlar rehbersiz olmaz. Acenteler rehbersiz, rehberler de acentesiz tur yapamaz" diyen Ahmet Zeki Apalı, bu açıdan birbirine bağlı iki sektör paydaşının Türkiye turizmi açısından devamlı iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirtti.

İki kuruluş arasında bu amaçla hazırlanan protokoldeki en önemli uygulamalardan birinin Dijital Platform'un kurulması olduğunu vurgulayan TUREB Başkanı Apalı, "Acentelerden 'rehber bulamadık', rehberlerden de 'iş alamadık, bizim yerimize belgesiz, sahte, kaçak rehberler iş alıyor' şeklinde şikayetleri çok alıyorduk. Bu sıkıntıların önüne geçmek, iki tarafın şikayetlerini ortadan kaldırmak adına Dijital Platform'un kurulmasını kararlaştırdık" diye konuştu.

Platform üzerinden otomatik sözleşme yapılacak

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, diijital platformun şu anda çalışır halde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dijital platform dün itibarıyla uygulamaya girdi. Yıl sonuna kadar bütün aksamaları da ortadan kaldırarak dört dörtlük çalışır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz sahte belgelerle rehberlik yapanların engellenmesi, 'kaçak acentecilik' dediğimiz sahte belgelerle tur planlayanların önüne geçilmesi."

Platformun nasıl çalışacağına yönelik bilgileri de paylaşan Apalı, TUREB'in belgeli rehberlerin bilgilerinin, adli sicil kayıtlarının yer aldığı "Rehber Bilgi Sistemi" ismindeki dijital veri tabanının platform yoluyla ortak kullanıma açılacağını anlattı.

Rehberlerin ve seyahat acentelerinin bu platforma kendi girişlerini yapacağını, bu şekilde ortak bir havuz oluşturulacağını söyleyen Apalı, "Örneğin, acente ilanında gerçekleştirilecek bir tura yönelik tüm temel bilgileri paylaşacak. Uygun olan rehber de turu yapabileceğine yönelik bildirimde bulunacak. Acente de rehberi kabul ettiği takdirde karşılıklı onay kodları gidecek ve otomatik sözleşme yapılarak sistemde kayıt altına alınacak. Karşılıklı yasal ve mali yükümlülükler hiçbir sıkıntı yaşanmadan yerine getirilmiş olacak" dedi.

"3 bin civarında sahte rehberin çalıştığını düşünüyoruz"

TUREB Başkanı Apalı, platformun rehberlik ve acentecilik faaliyetlerinin daha sağlam, sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir zeminde yürütülmesine olanak tanıyacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahte belge düzenleyen rehberlerle ilgili çok ciddi tespitlerimiz var, bunlar ciddi bir sayıda. Bir de tespit edemediklerimiz var. Mesela geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'la yaptığımız denetimlerde çok sayıda sahte rehberin çalıştığını, yıl içerisinde farklı farklı turlara çıktığını belirledik. Tespit ettiklerimizden hareketle yoğun sezonda çalışan sahte rehber sayısının 3 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde 'sahte acentecilik' diye de bir şey var. Sahte turlar da düzenleniyor. Platformun yüzde 90 oranında hem sahte rehberliğin ve hem sahte acenteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bugün başladık, yarın olacak değil ama kısa sürede bu hedefe ulaşılacaktır."

"Turizm potansiyeli gerçek rehberlerle büyüyecek"

Rehberlerin yabancı dilin yanı sıra ülkesinin tarihi, doğal, arkeolojik ve kültürel değerlerine yönelik her unsurunu bilen ve bunu insanlara aktarabilen kişiler olması gerektiğinin altını çizen Ahmet Zeki Apalı, rehberlik yapabilmek için başta bu alandan üniversite mezunu olmak, dil sınavlarını başarıyla geçmek gibi yasayla belirlenen kriterler bulunduğunu anımsattı.

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, rehberlerin Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına çok önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, "Yapılacak tüm turlarda gerçek rehberlerin görev almasıyla Türkiye'nin turizm potansiyelinin katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bu açıdan Dijital Platform bizim için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA