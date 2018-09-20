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Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda çıkarılan eserlerin sergileneceği Hasankeyf Müzesi'nin yapımı tamamlandı.

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Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde inşa edilen müzenin yapımı tamamlandı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılar sırasında çıkarılan tarihi eserler Hasankeyf Müzesi'ne taşınmaya başlandı.

Farklı dönemlere ait eserler sergilenecek

60 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, 6 bin 600 metrekaresi kapalı alandan oluşan müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler sergilenecek.

Teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme dair görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandıracak.

Müzede, binlerce yıl önce Dicle Nehri kenarındaki mağaralarda yaşayan insanların yaşam tarzları da mum heykellerle canlandırılıyor.

"Müzemiz ziyaretçi akınına uğrayacak"

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, yeni yerleşim biriminde köprü ile ulaşımın sağlanacağı kültür adası oluşturulduğunu söyledi.

Burada yapımı tamamlanan müzeye tarihi eserlerin taşınmaya başlandığını belirten Kaymakam Baygüven, müzenin bölgenin tarihine ışık tutacağını ifade etti.

Müzede, Hasankeyf'in yanı sıra Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'da kurtarma kazılarında çıkarılan eserlerin de sergileneceğini anlatan Baygüven, şunları söyledi:

"Eserler sergilenmeye başladığında müzemiz ziyaretçi akınına uğrayacak. Müze, Hasankeyf turizmine büyük katkı sunacak. Bu müzedeki eserler, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin gelmesine vesile olacak. İki katlı müze yakın zamanda hizmete açılacak."

Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, Ilısu Baraj Gölü sahasında yapılan kazılarda çıkarılan eserlerin daha önce çevre illerdeki müzelerde sergilendiğini anımsatarak, "Hasankeyf Müzesi, bölgede emsali olmayan güzellikte bir müze" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser, tarih, müze, hasankeyf, arkeolojik kazı, Arkeoloji
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